Rapina in un'agenzia di poste private ad Eboli: bottino di 600 euro

Momenti di tensione, ieri pomeriggio, ad Eboli, dove si è verificata una rapina all’interno di un’agenzia di poste private situata in via Stati Uniti.

La dinamica

Un uomo, con il volto coperto, ha fatto irruzione nel locale e, dopo aver minacciato il titolare, si è fatto consegnare l’incasso di circa 600 euro. Poi è fuggito via piedi ma, probabilmente, a poca distanza c’era un complice ad attenderlo in auto.Sul posto sono giunti i carabinieri che, dopo i rilievi di rito, hanno avviato le indagini per provare a rinvenire elementi utili a risalire all’identità del rapinatore.