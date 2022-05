Rapporto Nas Salerno: 159 sanzioni nei primi quattro mesi dell'anno

Più di una sanzione al giorno nei primi quattro mesi dell'anno. È quanto emerge dal rapporto quadrimestrale dei carabinieri del Nas di Salerno. 522 le ispezioni compiute presso strutture sanitarie pubbliche e private, per il controllo sui farmaci e stupefacenti, per la salubrità degli alimenti, antidoping, animali da reddito, benessere animale, cosmetici e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le operazioni più importanti

I sequestri amministrativi ammontano a 5 milioni di euro, mentre sono 82 le persone segnalate alle autorità giudiziarie. Fra le operazioni più importanti il sequestro di 7,5 quintali di prodotti dolciari per mancanza delle procedure/informazioni sulla tracciabilità. Uno degli esercizi ispezionati nell'ambito dell'attività è stato sospeso a causa di gravi carenze igienico sanitarie. E ancora: il sequestro di quattro cliniche veterinarie e di cinque tonnellate di mangimi in uno stabilimento di prodotti per l'agricoltura. Per quel che riguarda il settore agroalimentare, invece, è stato disposto il sequestro di 6 tonnellate di alimenti (tra cui fagioli, piselli, sesamo, farina e riso) e 6 quintali di baccalà, tutti privi delle indicazioni sulla tracciabilità. Nei primi quattro mesi dell'anno, inoltre, cinque case di riposo per anziani sono state segnalate ad Asl e Piani di Zona per carenze strutturali e organizzative.