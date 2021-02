Smaltimento illecito di reflui: nei guai un imprenditore di Eboli

L'uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per illecito smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e per violazioni ambientali

Le guardie ambientali dell'Accademia Kronos sono intervenute ad Eboli per accertare lo smaltimento illecito di reflui zootecnici ad opera di un imprenditore, che è finito nei guaiu.

I dettagli

I reflui, ptodotti dal dal bestiame, venivano smaltiti previa deviazione di un piccolo torrente, provocando danni all’ambiente e al vicino fiume Sele. Attraverso la fluoresceina, le guardie ambientali hanno accertato lo smaltimento illecito, in aggiunta, di tutti i reflui provenienti dalla sala mungitura, utilizzando prodotti da lavaggio con acidi, cloro. L'uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per illecito smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e per violazioni ambientali.