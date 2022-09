Stadio Arechi, la Regione pensa alla ristrutturazione completa

La Regione starebbe pensando alla ristrutturazione dello Stadio Arechi di Salerno. A confermarlo è stato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nella consueta diretta social del venerdì.

L'ipotesi

"Stiamo valutando l'ipotesi - ha spiegato De Luca - di una ristrutturazione completa anche per l'Arechi di Salerno. Lo sport merita attenzione e per questo pensiamo a un investimento analogo al San Paolo anche per l'Arechi, vista la partecipazione della Salernitana al campionato di Serie A. Quali saranno i lavori? Copertura, ristrutturazione generale e cosi via".