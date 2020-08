Rientri in Campania, proseguono i tamponi all'aeroporto di Capodichino

Prosegue l'operazione sicurezza decisa con l'ordinanza del 12 agosto scorso per controllo preventivo sui cittadini che rientrano dall'estero e dalla Sardegna. Dall'isola arrivano 5 voli al giorno a Capodichino. In aeroporto sono stati stabiliti turni dalle 8 alle 24 per poter poi dare entro 12 ore i risultati dei tamponi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I dati

Negli ultimi 12 giorni sono state sottoposte complessivamente a tampone in Campania 33.781persone e 695 sono risultate positive. Senza questo filtro molti sarebbero stati liberamente in circolazione. E' un risultato straordinario - sottolineano dalla Regione Campania - in termini di prevenzione e garanzia di sicurezza per le nostre famiglie. Si è deciso di potenziare ulteriormente i laboratori, con immissione di nuovo personale, per arrivare anche a 6/7mila tamponi al giorno da realizzare entro la prima settimana di settembre.