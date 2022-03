Prima la festa e poi la rissa: accoltellati due ragazzi a Castel San Giorgio

E' scoppiata una rissa dopo una festa in un locale, l'altra notte, a Castel San Giorgio. All’esterno della struttura affollata da molti ragazzi dell'Agro, due comitive di giovani hanno iniziato a discutere per futili motivi: dalle parole si è passati ai fatti e sarebbe anche spuntato un coltello. Feriti con l'arma da taglio, dunque, un 18 enne di Castel San Giorgio ed un 20 enne di Mercato San Severino.

L'intervento

Sul posto, i soccorsi per prestare le prime cure ai feriti e i carabinieri, per le indagini del caso. Preziose potranno risultare le telecamere di videosorveglianza per far luce sull'accaduto ed individuare i responsabili dell’aggressione che, all'arrivo dei militari, erano già fuggiti. Accertamenti in corso.