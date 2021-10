Rischio allagamenti a Roccapiemonte: al via la pulizia dei canali e dell’impianto di sollevamento

Il sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano e il consigliere comunale Sabato Grimaldi, questa mattina, hanno incontrato il Commissario del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno Mario Rosario D’Angelo e i tecnici dell’Ente Consortile, per sollecitare la pulizia di alcuni canali insistenti sul territorio di Roccapiemonte.

Le zone

In particolare è stato chiesto un intervento urgente di bonifica del canale di via San Nicola (località Casali) e del canale Zanardelli in via Fratellanza. Il Sindaco Pagano ed il Consigliere Grimaldi hanno anche effettuato un controllo personale in vista del sopralluogo tecnico previsto domani mattina alla presenza dell’ingegnere Gregorio del Consorzio e del responsabile dell’Ufficio Tecnico di Roccapiemonte Rocco Rescigno.

Il commento

“Saranno effettuati lavori di pulizia delle pompe in blocco dell’impianto di sollevamento di via della Fratellanza, oltre ad una accurata revisione del sistema elettrico. Un intervento con il quale andremo a mitigare il rischio degli allagamenti in tutta questa area, in particolare via Roma e via Savasta” hanno dichiarato il sindaco Pagano e il consigliere Grimaldi.