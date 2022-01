Accorpamento reparti e “Percorso Donna” al Ruggi: delegazione del Comune incontra i vertici

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha incontrato il direttore generale dell’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” Vincenzo D’Amato e la direttrice sanitaria Anna Borrelli per fare il punto sulla problematica relativa al temporaneo accorpamento delle Unità Operative Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica ricostruttiva e Breast Unit determinato sia dall' emergenza epidemiologica derivante da Covid-19 che dai lavori di adeguamento che riguardano il reparto nell’ambito del più ampio “Piano di riorganizzazione/potenziamento delle attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cura” ai sensi della Dgrc n.378/2020 di cui il direttore generale è soggetto attuatore e che riguarda tutti i plessi aziendali.

I lavori

I dirigenti dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria hanno assicurato al primo cittadino e alla delegazione comunale che i lavori previsti per il reparto saranno completati entro 150 giorni dall’apertura del cantiere e che non cambia la destinazione del reparto stesso.“L’attività delle Unità Operative in questione – precisano dal Comune - non si è comunque mai interrotta in quanto viene sempre garantita l’attività chirurgica operatoria per le patologie oncologiche, anche in questa difficile fase, grazie alla sinergia e disponibilità dei dirigenti Medici Chirurghi ed Anestesisti”. Sono, inoltre, in corso ridefinizioni degli spazi destinati all’attività ambulatoriale per creare un apposito “Percorso Donna” per ridurre al minimo i disagi per le persone che affrontano la malattia. Alla riunione hanno partecipato l’assessore alle politiche sociali Paola De Roberto e i consiglieri comunali Arturo Iannelli e Claudia Pecoraro.