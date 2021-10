Tifosi del Genoa in treno a Salerno: incroci pericolosi tra ultras, tafferugli in città

Incroci pericolosi tra ultras della Salernitana e del Genoa: tafferugli in pieno centro cittadino. Momenti di tensione oggi a Salerno. Le forze dell'ordine hanno operato anche fermi. Il parapiglia è scoppiato dopo le ore 13.30, all'arrivo dei supporter liguri. Sarebbero dovuti arrivare alla stazioner ferroviaria in prima mattinata e fare ingresso a colazione allo stadio. I tafferuglio sono scoppiati a Corso Garibaldi, ai semafori.

I dettagli

Il cordone degli agenti ha retto: i celerini si sono posizionati a presidio degli autobus di linea utilizzati per il trasporto allo stadio. A fatica, gli autobus hanno percorso via Roma, il viadotto Gatto e poi sono stati incolonnati in autostrada per raggiungere l'impianto sportivo. L'elicottero ha seguito l'ingresso della tifoseria ospite. Cori allo stadio: non c'è stata mai amicizia tra le tifoserie. Perquisizioni alla stazione e ai varchi dello stadio Arechi. E' stato sequestrato uno striscione.