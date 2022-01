Sorpreso a spacciare cocaina ed eroina a Fratte: arrestato 52enne

Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato uno spacciatore nei pressi di una piazza del quartiere di Fratte, a Salerno. Nel pomeriggio di ieri, i poliziotti della Squadra Mobile hanno sorpreso R.V., salernitano di 52 anni, con precedenti specifici, mentre cedeva una dose di droga ad un altro uomo, probabile suo “cliente”.

Il blitz

Con sé aveva una decina di dosi di eroina ed una decina di cocaina. In particolare, infatti, l’uomo nascondeva 21 involucri contenenti rispettivamente 11 confezioni di cocaina e 10 confezioni di eroina. Gli agenti hanno anche sequestrato una somma di denaro di 1.070 euro, suddivisa in banconote di vario taglio, provento dell’attività di spaccio. Il pusher è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto fissata per questa mattina.