Finto pacco bomba sotto casa di De Luca a Salerno: arrivano gli artificieri

Tensione, questa mattina, a Salerno, dove un finto pacco bomba è stato rinvenuto nei pressi dell’abitazione del governatore della Campania Vincenzo De Luca.

L'intervento

Subito è scattato l’allarme. E così, in pochi minuti, sono giunti in via Manganario gli artificieri dei carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno provveduto a far esplodere l’involucro contenente un rudimentale pacchetto di plastica con uno scaldino elettrico. La strada è stata chiusa, ma solo per poco tempo, alla circolazione veicolare.