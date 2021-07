Folla ai funerali di Chiara Pepe, il ricordo commovente di un'amica: "Sei il sorriso che non si dimentica"

Sono stati celebrati, nella chiesa di Santa Maria a Mare, nel quartiere di Mercatello a Salerno, i funerali di Chiara Pepe, la trentaduenne salernitana tragicamente scomparsa a causa di un incidente stradale avvenuto sull’Autostradale del Sole, nei pressi di Frosinone.

Dolore e commozione

Numerose le persone presenti alle esequie: è stato necessario finanche allestire un maxischermo all’esterno della parrocchia per consentire a familiari, amici e conoscenti di dare l’ultimo saluto alla ragazza e ai suoi genitori.“Vorrei ringraziare il Signore per i tre figli che ci ha dato – ha dichiarato il papà Vincente con la voce rotta dal pianto – così particolare, così diversi, così importante”. Commoventi le parole di un’amica: “Tu sei Chiara come la luce che ci aspetterà dopo il tunnel nero come la pece, sei il sorriso di cui tutti parlano, quello che non si dimentica”.