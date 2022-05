Guasto improvviso alla condotta, sospensione idrica in Costiera e a Salerno

Disagi in corso a Maiori, dove si sta eseguendo un intervento urgente di riparazione alla condotta adduttrice “Costiera Amalfitana” collassata improvvisamente in località Molina di Vietri sul Mare. Per questo, potrebbero verificarsi cali di pressione o mancanza di acqua potabile dalle prime ore del pomeriggio fino all’1 del 11 maggio 2022 (domani). Le località coinvolte sono la Cannaverde e la SS163 fino all’Hotel Club “Due Torri”. Medesima situazione anche nella zone alte di Minori.

Nel capoluogo

Sospesa l’erogazione idrica fino alle 21 di oggi anche a Salerno. Le zone coinvolte sono: Rione Canalone, Via Sichelgaita parte Alta, Via Donato Antonio Altimari e Via Demetrio Moscato. Il ripristino del regolare servizio è previsto per le 23 odierne.