Addio ad Aldo Fontana, storico barbiere "granata" di via Nizza

Salerno piange la scomparsa di Aldo Fontana, 72 anni, storico barbiere di via Nizza. Era molto conosciuto in città non solo per la sua professionalità, ma anche per essere un tifosissimo della Salernitana.

Il dolore

Fontana è spirato al “Ruggi d’Aragona” dov’era ricoverato. La notizia della sua scomparsa sta facendo, in queste ore, il giro di Salerno e dei social dove clienti ed amici lo ricordano con affetto. Le esequie saranno celebrate questa mattina nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù in Piazza Vittorio Veneto (Piazza Ferrovia).