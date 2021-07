Salerno piange don Comincio Lanzara, storico cerimoniere della Curia

Ebbe l'intuizione di istituire la Scuola e poi l'università Suor Orsola Benincasa per promuovere i Servizi Sociali e la laurea come assistenti sociali. Attualmente era Rettore della Chiesa di San Giorgio in via Duomo

Salerno piange don Comincio Lanzara. Aveva 81 anni e fin dalla giovane età ha svolto il ruolo di cerimoniere durante i mandati dei vescovi Moscato, Pollio, Grimandi, Pierro e anche durante i primi anni di Moretti.

Gli incarichi nella Curia

Nel corso della sua vita dedicata alla Curia salernitana, è stato direttore della Colonia San Giuseppe e delle scuole cattoliche. Con il terremoto devastante del 1980 come direttore della Caritas, fu vicino ai parroci nella distribuzione degli aiuti e di prefabbricati che sostituirono tanti edifici sacri crollati. Ebbe l'intuizione di istituire la Scuola e poi l'università Suor Orsola Benincasa per promuovere i Servizi Sociali e la laurea come assistenti sociali. Attualmente era Rettore della Chiesa di San Giorgio in via Duomo .