Matierno piange Enrico Cipriani, storico presidente del comitato di quartiere

Era il punto di riferimento dei residenti della frazione collinare di Salerno, sempre in prima linea per risolvere le problematiche della zona e nell'organizzazione di eventi

Dolore a Salerno per la scomparsa di Enrico Cipriani, ex presidente del comitato di quartiere di Matierno e da sempre punto di riferimento per gli abitanti della frazione collinare. Era lui, infatti, che si faceva portavoce delle istanze dei residenti presso l’Amministrazione comunale.

Le battaglie

Negli anni si è battuto per la demolizione degli storici prefabbricati del post-terremoto, la realizzazione di parcheggi e di un centro polifunzionale per giovani e famiglie, contro la chiusura della filiale locale di Poste Italiane ecc.. Chiunque, a Matierno, aveva problemi di qualunque genere si rivolgeva a Cipriani, conosciuto per la sua bontà d’animo e altruismo. Cipriani era in prima fila anche nell’organizzazione di tutte le sagre e gli eventi, anche religiosi, che da anni caratterizzano il rione collinare del capoluogo. Ieri sono stati celebrati i funerali. Numerosi i messaggi di vicinanza e di cordoglio sono giunti alla famiglia in questo particolare momento di dolore e tristezza.