Salerno piange Fabio Avagliano dell'Osteria del Crudo: domani i funerali

Dolore a Salerno per la scomparsa di Fabio Avagliano, 36 anni, molto conosciuto in città perché con la moglie Maria Rosaria gestiva l’Osteria del Crudo, situata in via Vicinanza, traversa di Corso Vittorio Emanuele. Da tempo lottava contro una brutta malattia che, purtroppo, ha preso il sopravvento. La notizia della sua scomparsa ha fatto subito il giro tra parenti, amici e conoscenti, ma anche tra gli abituali clienti del locale specializzato nella cucina di prodotti di mare.

I funerali

Fabio Avagliano lascia la moglie Maria Rosaria, i quattro figli Luca, Rita, Arturo e Mattia, papà Arturo, mamma Loredana, il fratello Luca e tante persone che gli volevano bene. Le esequie saranno celebrate domani (mercoledì 8 settembre), alle 9.30, muovendo dalla casa di via Pompei (Sant’Antonio di Pontecagnano) e proseguiranno per la chiesa di Gesù Redentore (Quartiere Europa – Salerno) dove alle 10 sarà celebrato il rito funebre nel rispetto delle normative anti-Covid.