Trasportava 64 kg di pane in pessime condizioni: sequestrato furgone a Salerno

Questa mattina, intorno alle 11, un equipaggio della Polizia stradale della sezione di Salerno, sulla tangenziale del capoluogo, ha scoperto che il conducente di un autocarro furgonato trasportava circa 64 chili di pane in pessime condizioni igienico-sanitarie, non confezionato, disseminato sul pianale interno del veicolo.

Il controllo

Gli agenti di polizia, insieme al personale dell’Asl intervenuto, hanno proceduto al sequestro della merce per la successiva distruzione constatando anche le violazioni amministrative, per un importo di circa 2500 euro per la violazione di leggi sanitarie. Inoltre si è provveduto a contestare violazioni relative alla mancanza di documenti di trasporto dell’alimento destinato alla vendita al dettaglio unitamente al personale di altro comando competente.