Cultura a Salerno, visita del ministro Dario Franceschini: ecco le tappe

Visita del Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini a Salerno. Domani (venerdì 17 settembre), alle ore 17:30, sarà in Via Salvatore De Renzi numero 50, sede della Fondazione Ebris (European Biomedical Research Institute of Salerno), Polo Internazionale per la ricerca biomedica che promuove attività di ricerca multidisciplinare nel campo della biologia cellulare e molecolare, della chimica farmaceutica e della medicina. La Fondazione ha studiato malattie tra le quali la celiachia, il diabete di tipo 1 ed alcune patologie del sistema nervoso.

Il tour

Seconda tappa in via Via Roma, a Palazzo di Città, passeggiata verso il Teatro Municipale Giuseppe Verdi (piazza Matteo Luciani). Visita al teatro progettato nel 1863 ed inaugurato nel 1872, saluto agli artisti, alle maestranze e al direttore Artistico Daniel Oren. Il Teatro rientra tra quelli di "tradizione", finanziato dal Ministero della Cultura con circa 500 mila euro e dalla Regione Campania con un contributo di circa 3 milioni di euro.