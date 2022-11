"Vito Vacchiano picchiato in carcere", è tra gli indagati per il caso di Marzia Capezzuti

Vito Vacchiano è stato aggredito in carcere da 30 detenuti. A riferire dell’aggressione è stato l’avvocato Francesco Rocciola. Il legale, nella serata di domenica 6 novembre, ha ricevuto una telefonata dal carcere di Fuorni. Gli è stato detto che il suo assistito (lo difende per una rapina) sarebbe stato pestato. La madre del ragazzo è la donna che aveva ospitato a casa sua Marzia Capezzuti.

I fatti

Domenica scorsa, Vito era entrato in carcere dopo l’aggravamento della misura cautelare. L’uomo si trovava agli arresti domiciliari dato che lo scorso 25 ottobre era uscito di casa per sfuggire ai giornalisti di "Chi l’ha visto". Una leggerezza pagata due volte dal ragazzo, prima con il trasferimento in carcere, poi con il pestaggio consumato da circa 20 detenuti del suo reparto. Forse una "punizione", legata a quella legge del carcere non scritta, riguardo la storia di Marzia e l'indagine che la Procura di Salerno conduce, ipotizzando violenze e maltrattamenti sulla ragazza scomparsa. Ora, sul pestaggio indagano gli agenti della polizia penitenziaria, che avrebbero già identificato quasi tutti i responsabili. Inoltre, il 21enne avrebbe chiesto all’avvocato di procedere contro tutte le persone che verranno indicate. Slitta intanto a fine mese l’esame del Dna per il corpo ritrovato tra Pontecagnano Faiano e Montecorvino Pugliano. La ragazza di 29 anni era scomparsa nel nulla lo scorso 8 marzo da Pontecagnano. Per capire se il corpo ritrovato a Pontecagnano qualche giorno fa è quello di Marzia Capezzuti, occorrerà attendere i risultati degli accertamenti tecnici irripetibili. Prelievo del Dna e autopsia saranno fondamentali per fare chiarezza sull’identità della persona deceduta. In questi giorni il Ris di Roma analizzerà alcuni materiali sequestrati la scorsa estate. Per la sua morte sono indagate 7 persone, compreso il giovane.