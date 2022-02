Trovato con 150 grammi di droga, era in affidamento in prova

In affidamento in prova, viene trovato in possesso di 150 grammi di hashish. E' stato arrestato la settimana scorsa un uomo residente a San Valentino Torio, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti

L'arresto

I carabinieri, a seguito di controllo, lo hanno trovato in possesso di diversi involucri nascosti in una rmadio e in un box di pertinenza della sua abitazione, insieme a marijuana, confezionata in bustine di cellophane per un totale di 156 grammi. Finito ai domiciliari, l'uomo è comparso ieri dinanzi al gip per la convalida. In affidamento in prova, ora rischia la revoca del beneficio da parte del tribunale