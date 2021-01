Pistole in casa e in un appezzamento di terreno: condanna confermata per 78enne

I fatti risalgono al 29 aprile 2018. La rimodulazione della pena in appello ha comportato l'annullamento dell'accusa di ricettazione prevista per la prima pistola, con lo sconto rispetto al primo grado di giudizio

E' stato condannato in appello per il possesso di due pistole ad 1 anno e 2 mesi, un 78enne di San Valentino Torio, A.R. , ottenendo una riduzione rispetto al primo grado, dopo un'indagine nata da una perquisizione in casa

La storia

L'uomo fu trovato in possesso di due armi, una pistola detenuta in casa e con matricola abrasa, l'altra con marca occultata in un appezzamento di terreno. Oltre alle armi, i carabinieri trovarono anche munizioni per 278 pezzi di vario calibro, detenuti illegalmente, che fece scattare l'accusa di riciclaggio per la provenienza illecita del ferro. I fatti risalgono al 29 aprile 2018. La rimodulazione della pena ha comportato l'annullamento dell'accusa di ricettazione prevista per la prima pistola, con lo sconto rispetto al primo grado di giudizio.