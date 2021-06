Pontecagnano al setaccio: 15 denunce, pioggia di sanzioni

La Polizia Locale, impegnata principalmente in prossimità del Ponte ASA, dove è stata installata una telecamera per la prevenzione ed il controllo del tratto, ha elevato 35 verbali anche grazie a 2 postazioni autovelox

Pontecagnano Faiano al setaccio: ben 72 le unità dei carabinieri impiegate per il monitoraggio. Nello specifico, 612 i controlli effettuati e 317 i veicoli monitorati, mentre 10 le perquisizioni personali e 1 domiciliare, con 15 denunce, una segnalazione per uso di stupefacenti e 8 contravvenzioni.

Il bilancio

Sono 5 i verbali effettuati dalle Guardie rurali per abbandono rifiuti, ognuno per l'ammontare di 500 euro. Da menzionare, infine, anche il Nucleo Elicotteristi che mette in campo le proprie risorse e i propri mezzi a supporto di queste attività.