Clienti dentro i locali e passeggeri senza green pass: fioccano sanzioni nel salernitano

Elevate 14 sanzioni per mancato rispetto delle normative in termini di emergenza Covid nel salernitano e 3 esercizi commerciali, per aver accolto all’interno dei propri locali persone prive di Green pass.

Le sanzioni

In particolare, 4 le multe elevate Polizia ferroviaria di Salerno su 4 treni di lunga percorrenza. Sono finiti nei guai, dunque, i passeggeri che avevano acquistato i biglietti senza essere in possesso della Carta Verde: per loro una sanzione da 400 a 3mila euro.

Il monitoraggio

Tutte le zone del capoluogo, maggiormente interessate dalla movida per la presenza di locali, sono state monoitorate da Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, in sinergia con la Polizia Provinciale, le Polizie Locali ed i Militari dell’Esercito Italiano, come disposto dal Questore.