Va in clinica per aggredire la sua ex con una roncola: arrestato 24enne di Sapri

Nuovo episodio di violenza nel salernitano. Un ragazzo di 24 anni, residente a Sapri, è stato arrestato dopo aver aggredito l’ex compagna, in violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento alla figlia minorenne, già emessi dal tribunale di Lagonegro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il fatto

Il giovane, infatti, ha raggiunto l'ex compagna in una clinica di Vibonati dove ha cercato di aggredirla con una roncola di 40 centimetri. La denuncia della donna, sporta ai carabinieri, ha fatto luce su un quadro di continue violenze, aggressioni e maltrattamenti avvenuti in escalation negli ultimi giorni, nonostante i divieti di avvicinamento imposti dal Tribunale. Valutata la pericolosità della situazione, per evitare che possa degenerare e salvaguardare anche l'incolumità della figlia minore, il 24enne è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari in attesa dell' aggravamento delle misure che erano già state prese.