Aggredisce con un bastone due netturbini a Sarno, avviata indagine dalla polizia

Netturbini aggrediti da un cittadino. E' accaduto giorni fa a Sarno, in piena notte. I due operatori della Sarim, azienda che si occupa di differenziata e spazzamento delle strade, erano in strada per il servizio notturno come d'abitudine. Dopo poco, sono stati affiancati da un'auto. Prima sarebbero stati speronati, poi inseguiti fino all'area industriale di via Ingegno.

Il raid

Chi guidava il veicolo era poi uscito da quest'ultimo, impugnando un bastone, colpendo prima il mezzo dei dipendenti della nettezza urbana, poi puntando agli operai. Usciti dal veicolo, percepito il pericolo, per sfuggire al gesto violento dell'uomo. Per entrambi è stato necessario, tuttavia, ricorrere alle cure in ospedale, a Sarno. Sull'episodio è stata avviata un'indagine della polizia del commissariato di Sarno, che avrebbe già individuato l'uomo, che ha già precedenti di polizia.