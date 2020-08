Parcometri danneggiati a Sarno, si indaga su banda di ragazzini

Parcometri vandalizzati a Sarno per rubare le monete all'interno. Di recente, sono numerosi gli episodi registrati nel comune dell'Agro nocerino, con i danni consumati a danno delle colonnine dei ticket per la sosta. Da nessuno, tuttavia, sarebbero stati asportati soldi in moneta. Gli episodi, segnalati anche all'amministrazione comunale, sono ora oggetto di approfondimenti di natura investigativa da parte delle forze dell'ordine. Nel mirino ci sarebbe una banda di giovani

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.