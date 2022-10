Scafati, morì in scooter dopo essere stato travolto da auto: due giovani rischiano il processo

Chiuse le indagini sulla morte del giovane scafatese M.P. , , deceduto a seguito di un incidente stradale in via Lo Porto. A rischiare il processo sono due ragazzi di 23 e 21 anni, di Torre Annunziata. I fatti risalgono a febbraio scorso.

L'indagine

I due viaggiavano a bordo di un’Alfa Romeo Stelvio rubata a Nocera Inferiore. Uno dei due risponde, oltre che di omicidio stradale, anche di ricettazione e omissione di soccorso. La vettura investì in pieno lo scooter con in sella la vittima, che viaggiava con un amico, che restò ferito. Dopo aver fatto perdere le loro tracce, i due si costituirono ai carabinieri di Torre Annunziata, qualche ora dopo l'incidente. Il ragazzo che guidava non sarebbe riusicto a controllare la Stelvio, che finì la sua corsa contro lo scooter della vittima.