Simon Gautier sarà cittadino onorario di San Giovanni a Piro: il ricordo

La comunità cilentana e in particolare San Giovanni a Piro non hanno dimenticato Simon Gautier, l'escursionista francese caduto in un dirupo un anno fa e trovato morto dopo giorni di ricerche. Domenica 9 agosto, in occasione del primo anniversario della morte, il Comune di San Giovanni a Piro conferirà la cittadinanza onoraria post mortem a Simon Gautier e anche alla madre Delphine Godard.

I dettagli

A pochi metri di distanza dal dal burrone nel quale precipitò Simon, si svolgerà la cerimonia con le testimonianze di familiarie e amici. Il dolore è ancora forte e il ricordo indelebile.