Rubinetti a secco, a Salerno città, per un intervento di manutenzione in via Cappello Vecchio.

L'avviso

Sarà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 9 alle ore 14 di martedì 25 ottobre, in via Cappello Vecchio. La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.