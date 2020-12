Guasto improvviso: rubinetti a secco a Mercato San Severino

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

GORI comunica che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un GUASTO IMPROVVISO, nelle seguenti zone del Comune di MERCATO SAN SEVERINO:

Via Dosso, Via Torello, Via Canonica, Largo Pietro Negri, Via Cognulo, Via Campi, Via Strettola, Via Discesa Campanile, Via Monsignor Michele Barone, Via Corticelli, Località Corticelle, Corso Regina Elena, Vico Casa Salvati, Via Gerardo Romano, Via Tierre, Vico Popolo Ebreo, Via Corticelle, Via Monticelli di Sotto, Località Spiano, Vico Somma, Piazza Santa Croce, Via Belvedere, Via Cacciatore, Vicolo Casa Coppola, Vicolo Biforcato, via Rampa Campitello, Via Monticelli, Via Rampa Mimmo, Via Spiano, Via Giardino, Largo Palazziello, Via Rampa Mascio, Via Monticelli di Sopra, Via Delle Corti, Via Spiano Oscato, Piazza Rota, Via Rampa Risullo, Via Casa Iannone, Via Raffaello Aversa, Via Cretazzo, Via Ortale, Largo Trescete, Via Scalara, Via Vicinale Casavetere, Rampa Don Carlo Gaiano, Via Nuova Valle Bracciola, Via Campanile, Via Giovanni Terrone, Via Ranfone, Via Rampa Caraviello, Via 24 Ottobre, Via Laviano, Via Vicinale dei Ferrari, Piazza Camporotunno, Via Casa Cotini, località Monticelli di Sopra e in tutte le relative traverse.

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 18:00 di mercoledì 9 dicembre 2020. Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.