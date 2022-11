Erogazione idrica sospesa in molte zone di Salerno: la mappa dei disagi

Stop all'erogazione idrica nella giornata di giovedì 10 novembre su una parte del territorio comunale di Salerno. A comunicarlo la società Ausino - Servizi idrici integrati, che ha reso noto che ”a seguito del rinvenimento di una perdita idrica sulla condotta adduttrice Consorziale nel tenimento del Comune di Castiglione dei Genovesi” si rendono necessario lavori finalizzati alla riparazione della stessa.

La mappa dei disagi

L'erogazione idrica sarà sospesa dalle 7 alle 21 di giovedì 10 novembre nelle seguenti zone:

- Sordina

- Cappelle Superiori

- Puzzo di Cappelle

- Cappelle Inferiori (tratto compreso tra Via Fuardo e Via S.Luca compresi Parco Ambra e palazzine SIULP)

- Montecasino (parte alta)

- Rione Calenda (soltanto il tratto di Via S.Calenda compreso tra Via De Fugaldo e Via Paolo VI inclusa)

- Via S. De Vita e Via dei Casali

- Ospedale G. Da Procida



Ad Ariella, Pastorano, Torre Bianca, Casa Roma, Casa Leone Matierno, Via degli Etruschi, Cappelle Inferiori e Via dei Greci potrebbero verificarsi, in relazione agli assorbimenti di utenza, temporanee depressioni idriche.