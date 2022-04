Lavori a Salerno: rubinetti a secco per 10 ore a Pastorano e Brignano

Per eseguire un intervento di manutenzione straordinaria in via Fondo Vignola – Brignano, è necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 9 alle ore 19 di mercoledì 27 aprile, nelle seguenti zone:

Pastorano

Via Fontana Genca, Via Casa Volpe, Via Ariella, Via Pastorano, Via Casa Scuoppo, Via La Fragola, Via E. Iandolo, Via Marzullo, Via G. Albano, Via Torre Bianca

Brignano Superiore

Via di Brignano, Via Vecchia di Brignano, Località Piezzo di Brignano, Via Fondo Vignola, Casa Gallo di Brignano, Via Casa dei Pazzi, Via Sant’Eustachio di Brignano, Via Cerzone, Via Piezzo di Brignano

Brignano Inferiore

Via di Brignano, Via S.Alfonso Maria dei Liguori, Via F.lli Magnone, Via Compra di Brignano, Casa Cimiteriale

Via Panoramica (fabbricati ubicati nella traversa altezza civico n.29)

Via C.Gatti, Via Irno (tratto compreso tra civici n.233 e n.239)

Via Casa Manzo (civici nn. 17 A/B/C/D/E/F)