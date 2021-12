Rubinetti a secco a Salerno centro: la mappa dei disagi

Rubinetti a secco, lunedì 6 dicembre, in due zone diverse di Salerno. Per iniziare, per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in via Corso Giuseppe Garibaldi altezza civico n° 230, verrà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 9 alle ore 14 sul Corso Giuseppe Garibaldi dal civico n° 2014 al civico n° 234 e su via Velia dal civico n° 10 al civico n° 24.

Inoltre, per via di alcuni interventi di manutenzione straordinaria in Via Roma altezza civico n° 114, niente acqua dalle ore 13 alle ore 19.30 in via Roma da incrocio con via Antonio Mazza a incrocio con via Porta di Mare, via Duomo da incrocio con Via dei Mercanti ad incrocio con via Roma, via Nicola Cavalselice, Largo Sant’ Agostino, Larghetto San Giorgio e Vicolo San Giorgio.

La nota

Nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, potrebbe rilevarsi la presenza di acqua torbida. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.