Lavori di manutenzione straordinaria: scattano due sospensioni idriche a Salerno

Due giorni di disagi per alcune famiglie residenti a Salerno. Sono in programma, per giovedì 4 e venerdì 5 maggio, due sospensioni idriche da parte di Salerno Sistemi per eseguire interventi di manutenzione straordinaria.

Le strade

Giovedì 4 maggio mancherà l’acqua, dalle 14 alle 16, in via Giuseppe Paesano dal civico n° 41 al civico n° 53 e dal civico n° 2 al civico n° 14; venerdì 5 maggio, invece, dalle 9 alle 12 toccherà alle vie Enrico Moscati (dal civico n° 1 al civico n° 15), Gherardo Costantino (dal civico n° 16 al civico n° 22), Cosimo Vestuti (dal civico n° 13 al civico n° 21) e Via Vittoria del Re.

