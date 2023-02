Angri, spaccio di cocaina nel bar: arrestato il 52enne gestore

Arresto per spaccio ad Angri. A finire in manette, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 52enne del posto (F.V. le iniziali). Ad effettuare l'operazione, compiuta nell'ambito di un'attività di controllo del territorio, i carabinieri della sezione operativa del reparto territoriale di Nocera Inferiore.

Il bar

Gli uomini dell'arma hanno rivenuto, nel bar gestito dall'uomo, anche grazie al supporto fornito dal Nucleo Cinofili Carabinieri di Sarno, circa 26 grammi di cocaina, di cui 12 dosi occultate in un frigorifero e la restante parte, custodita in un involucro di cellophane, nel macina caffè. Infine, un'ulteriore modica quantità di sostanza del medesimo tipo è stata rinvenuta nell'autovettura dell'arrestato, posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.