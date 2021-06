Cocaina nel tappo di un pennarello: arrestato noto spacciatore ad Acerno

Nella perquisizione a casa, i carabinieri hanno poi scovato 30 grammi di coca allo stato solido ed il kit per il taglio e il confezionamento per le dosi

E' stato messo in manette la scorsa notte, D.V.U., classe '75, ad Acerno: l'accusa è di possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato fermato dai militari della stazione di Acerno per strada, sul tardi: in un marsupio aveva un pennarello dentro il cui tappo c'erano 3 dosi di cocaina.

L'arresto

Nella perquisizione a casa, i carabinieri hanno poi scovato 30 grammi di coca allo stato solido ed il kit per il taglio e il confezionamento per le dosi. L'uomo è stato arrestato ed ora attende giudizio di convalida.