Sorpreso a spacciare droga a Bellizzi: arrestato 22enne

E' stato sorpreso in strada ed arrestato un pusher, a Bellizzi. I poliziotti della Squadra Investigativa del Commissariato di Battipaglia, nell’ambito di un’attività investigativa contro lo spaccio di stupefacenti, hanno notato R.S., classe '99, aggirarsi nel centro di Bellizzi e parlare con alcune persone, probabilmente in attesa di un “cliente”. L’uomo si è accorto della presenza dei poliziotti ed ha provato a far perdere le proprie tracce ma è stato subito bloccato e controllato.

L'arresto

Gli agenti hanno trovato nel suo appartamento, all’interno dell’armadio posto nella sua camera da letto, circa 35 grammi di hashish, un bilancino elettronico e un coltello utilizzato per il confezionamento delle dosi. I carabinieri hanno quindi arrestato lo spacciatore, già gravato da pregiudizi di polizia in materia di stupefacenti e patrimonio e l’hanno posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha ordinato la collocazione ai domiciliari presso la propria abitazione, in attesa della convalida dell’arresto.