Spiagge al setaccio ad Ascea: allontanati i venditori abusivi, il sequestro

Controlli serrati ad Ascea, contro l'abusivismo commerciale e per garantire il rispetto delle norme anti-Covid. In azione, dunque, in stazione e sulle spiagge, gli agenti della polizia municipale per allontanare i venditori non autorizzati.

La fuga

Molti, vedendo i vigili, hanno lasciato la merce al suolo: sequestrati 206 abiti (magliette, vestiti, pantaloni), 220 occhiali da sole oltre ad elastici per capell, pistole ad acqua e vari giocattoli, tutti senza marchio CE.