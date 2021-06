Suicidio a Capaccio: anziano si toglie la vita a casa sua, accertamenti in corso

Dramma a Capaccio Paestum: si sarebbe tolto la vita un uomo ultrasettantenne, impiccandosi. A lanciare l'allarme, la moglie dell'anziano: sul posto i carabinieri e il 118. Purtroppo, non è stato possibile far altro che constatare il decesso.

Gli accertamenti

Non si conoscono i motivi del presunto gesto: indagano, dunque, i militari, per far luce sul drammatico accaduto. Dolore.