Suicidio a Baronissi: infermiere si lancia dal balcone e muore

Tragedia a Baronissi, stamattina: un infermiere si è tolto la vita, all'alba, nella frazione di Antessano. Il sanitario si sarebbe lanciato dal balcone della propria abitazione, come riportato da Zerottonove: nonostante i soccorsi, purtroppo, per B.F. non c'è stato nulla da fare.

Indagano, ora, le forze dell'ordine per ricostruire le cause e l'esatta dinamica del dramma. Dolore.