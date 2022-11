Conflitto a fuoco e rapina sventata in banca a San Severino: 4 arresti, ferito anche un anziano

Tentata rapina, possesso e ricettazione di un fucile mitragliatore Kalashnikov Ak 47 e tre pistole semiautomatiche calibro 9 munite di caricatori, ricettazione di due auto e resistenza: queste le pesanti accuse per 4 persone, originarie di Napoli e Caserta che, stamattina, nell’ambito di un articolato servizio investigativo e di controllo del territorio, coordinato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, sono state arrestate dalla Polizia in via G. Ambrosoli di Montoro. Come riportano i colleghi di Avellinotoday, è emerso che il gruppo di pregiudicati partenopei aveva intenzione di effettuare una rapina ai danni di un istituto di credito in Mercato San Severino: nell’immediatezza sono stati predisposti gli opportuni servizi, con la partecipazione di pattuglie dei diversi uffici investigativi della Polizia di Stato di Napoli, Avellino e Salerno. Nelle prime ore della mattinata, sono stati intercettati i malviventi a Mercato San Severino diretti in auto verso Montoro, dove, poco dopo, sono stati bloccati in un parcheggio prospiciente l’Ufficio Postale di via Fiume.

Il conducente dell’auto ha cercato di investire il personale dell’equipaggio che aveva intimato l’Alt, nel contempo un secondo complice ha puntato il fucile mitragliatore Kalashnikov Ak 47 in direzione degli agenti e un terzo era armato di pistola. In questa fase, il personale ha esploso alcuni colpi d’ordinanza verso la vettura, ferendo alla spalla il conducente del veicolo. Subito dopo, è stato accertato che un colpo ha attinto alla spalla anche un settantatreenne, mentre era all’interno della propria abitazione adiacente all’area dell’intervento. Soccorsi entrambi presso l’ospedale Moscati di Avellino, il conducente è rimasto ricoverato per “ferita alla regione sottoclavicola della spalla sinistra”, non in pericolo di vita, piantonato dal personale della Polizia di Stato a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il settantatreenne, refertato per “ferita da arma da fuoco superficiale alla spalla sinistra”, è stato dimesso subito dopo. Intanto, gli altri tre arrestati sono stati condotti presso la Casa Circondariale “A. Graziano”. La misura eseguita è precautelare disposta in sede di indagini preliminari, pertanto necessita di essere convalidata.