Covid e prevenzione: tamponi a Roscigno per dipendenti comunali

Uomini in tuta bianca, screening, senso di responsabilità. Il Covid non arretra e le amministrazioni comunali si attivano per mettere in campo procedure a tutela dei dipendenti ed a salvaguardia della comunità.

I dettagli

Mentre a Battipaglia il sindaco è in prima linea per i sopralluoghi al PalaSchiavo, il Comune di Roscigno, come annuncia il sindaco Pino Palmieri, ha provveduto stamattina a sottoporre a tampone molecolare tutti i dipendenti comunali ed i ragazzi del servizio civile.