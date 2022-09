Speronano un'auto per rapinare il conducente: arrestati

Avevano preso di mira un'auto in corsa, sulla statale di Castellammare di Stabia, tentando di speronarla per rapinare il conducente, la notte scorsa. Ma quest'ultimo è riuscito a non fermarsi e ad allertare la Polizia che lo ha, dunque, raggiunto.

L'arresto

Sono finiti nei guai, così, L.B. e M.D.O. entrambi originari dell'Agro e residenti a Scafati. I due malviventi sono stati arrestati.