Strada Statale 18, rompono il finestrino e rubano il giubbino dall'auto in sosta: arrestati

In azione, il Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Agropoli che ha eseguito l'ordinanza della custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, nei confronti di M.A. (classe 1966) e M.V. (classe 1985), accusati di furto aggravato in concorso fra loro.

L'operazione

L’indagine, eseguita sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, ha riguardato un episodio di furto su un'auto commesso nell’aprile scorso, su una piazzola di sosta della SS18. In particolare, i responsabili, avvicinatisi a una vettura parcheggiata, hanno infranto il vetro del finestrino posteriore destro, prelevando dall’interno un giubbino contenente telefono cellulare, portafoglio ed effetti personali del conducente che si era momentaneamente allontanato. Il furto non era passato inosservato ai carabinieri liberi dal servizio e in quel momento in transito sulla statale: sono prontamente intervenuti tentando di fermare i due in fuga, dopo aver abbandonato la refurtiva. Quest’ultima è stata recuperata e restituita alla vittima nell’immediatezza.

L'arresto

Gli autori del furto, entrambi pregiudicati per reati specifici, dopo le operazioni di questa mattina, sono stati condotti presso la casa circondariale di Vallo della Lucania, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.