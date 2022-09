Tentato furto al Dany Caffè Letterario, lo sfogo dei proprietari: "Salerno non è sicura"

E’ ancora emergenza furti a Salerno. Dopo il colpo in un salone di parrucchiere a Pastena, i ladri hanno preso di mira il Caffè Letterario “Dandy” situato sul lungomare Marconi, al confine tra Torrione e Pastena.

Lo sfogo sui social

A denunciare l'accaduto sono proprio i proprietari del locale che, attraverso la propria pagina Facebook, hanno condiviso le immagini delle telecamere di videosorveglianza in cui si vede un uomo che tenta di forzare la porta d’ingresso del locale, senza riuscirci. E’ tanta la loro amarezza: "Ancora una volta siamo presi di mira da vandali e ladri. Non so, forse ignorantemente credono che la “cultura paghi”. Io davvero mi chiedo, in un momento come questo in cui le attività sono messe a dura prova da bollette e aumenti e tasse, esattamente cosa speravi di riuscire a trovare all’interno?? El Dorado? Ancora una volta sono i lavoratori a pagare o rischiare". Di qui l'appello al sindaco Vincenzo Napoli e al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: "Questa città non è sicura".