Tentato furto nel Comune di Pontecagnano: indagini in corso

Tentato furto presso il Comune di Pontecagnano Faiano. Ignoti, nelle nottate tra sabato e domenica, dal lato posteriore della struttura, hanno spezzato le inferriate dei servizi igienici posti al piano terra per introdursi a Palazzo di Città e raggiungere due uffici amministrativi, sempre al piano terra.

Il fatto

Probabilmente, i ladri erano in cerca di denaro, ma non hanno trovato nulla, così sono fuggiti senza rubare pc o documenti. Stamattina, accedendo negli uffici comunali di Pontecagnano, il personale ha notato l'effrazione ed ha sporto denuncia ai carabinieri. I militari, tuttavia, hanno notato che l'allarme sonoro era scattato, ma con qualche malfunzionamento, in quanto il segnale non era stato trasmesso alle forze dell'ordine. Approfondiranno i motivi del mancato allarme, dunque, i tecnici comunali addetti. Intanto, i carabinieri, guidati dal Comandante Vitantonio Sisto, hanno effettuato i rilievi scientifici del caso, ma al momento non sono emersi elementi particolari. Si indaga.