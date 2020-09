Tentò di uccidere il vicino e aggredì gli agenti: scatta l'arresto per un cavese

In azione, gli agenti della Polizia di Stato che hanno eseguito l’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di L.G., classe 1968, residente nella provincia di Salerno, condannato ad espiare la pena di cinque anni e quattordici giorni di reclusione.

L'arresto

Il provvedimento è stato emesso a seguito della pronuncia di rigetto del ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno, che già aveva condannato l’uomo. Infatti, l'uomo si era reso responsabile nel 2015 dei reati di tentato omicidio, lesioni aggravate, porto di armi, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, nell’ambito di una violenta aggressione ad un uomo, a Cava de’ Tirreni. In particolare, il destinatario dell’ordine di carcerazione, aveva all’epoca dei fatti aggredito un suo vicino di casa, a Cava, colpendolo con un coltello ed una noccoliera. Il malcapitato aveva trovato rifugio in una chiesa, mentre il suo aggressore tentava ancora di aggredirlo, fino all’arrivo degli agenti che hanno messo in manette l’autore del reato, il quale, nell’occasione, oppose anche resistenza e violenza nei confronti degli agenti intervenuti. Ora è finito in carcere.