Tfa sostegno all'Unisa nel fine settimana, la denuncia dei corsisti: "Non ci sono gli autobus"

Il 29 ottobre hanno avuto inizio le lezioni in presenza del VII ciclo del TFA sostegno presso l’università degli studi di Salerno. Nonostante fosse noto il fatto che da quest’anno sarebbe tornata la modalità in presenza, i corsisti non hanno potuto fare a meno di riscontrare alcune difficoltà di carattere organizzativo. In particolare, il campus non è servito da mezzi di trasporto nel fine settimana e questo determina la necessità di organizzarsi con mezzi propri o con navette private.

La denuncia

“Si tratta di una situazione inaccettabile” denunciano i corsisti: “L’università e le altre istituzioni preposte (dalla Regione alle aziende di Trasporto Pubblico Locale), ad oggi di fatto non mettono i corsisti nelle condizioni di seguire al meglio un corso così importante per la formazione di personale strategico per il funzionamento della scuola pubblica né li mettono nelle condizioni di conciliare la frequenza delle lezioni con le loro esigenze lavorative e di vita. Tutto è demandato alla buona volontà e allo spirito di sacrificio dei singoli corsisti!”.

Per i corsisti “si determinano assurde discriminazioni tra chi ha mezzi di trasporto propri e chi non ne dispone, tra chi vive nelle vicinanze del campus e chi viene da altre province”. Di qui, la lettera-denuncia in sostengono che “i docenti responsabili del corso e la direzione dell’università debbano contribuire insieme agli studenti a porre rimedio a questo problema, facendo si che le istituzioni preposte (Regione e Aziende di Trasporto Pubblico Locale in testa) mettano a disposizione le risorse necessarie.Quello che vogliamo è che sia rivista la convenzione con le aziende di Trasporto Pubblico Locale in modo da garantire servizi di navetta che partano quantomeno dai capoluoghi di provincia (Napoli, Salerno, Benevento, Avellino, Caserta). Nel prossimo periodo metteremo in atto tutte le iniziative necessarie a focalizzare l’attenzione su questa problematica” concludono.