Salerno: gli uffici del Settore Tributi cambiano sede, chiusura temporanea per il trasferimento

Chiusi al pubblico, dal 5 all'8 ottobre, gli uffici del Settore Tributi, a Salerno, a causa del trasloco in corso da via VI Settembre all’edificio di via Giacomo Costa n. 2. Eventuali istanze cartacee potranno, dunque, essere depositate e protocollate presso l’Archivio Generale del Comune di Salerno a Palazzo di Città.

I disagi

Si potranno verificare difficoltà nel raggiungere gli uffici del Settore anche telefonicamente e telematicamente: i servizi riprenderanno regolarmente a partire da lunedì 11 ottobre.